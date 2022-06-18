fbpx
ملف الصباح

خطـط إنقـاذ لتفـادي الأسـوأ

منذ 3 دقائق
محطات لتحلية مياه البحر وسدود جديدة ونقل مياه من أحواض إلى أخرى كشف الجفاف الذي ضرب المغرب هذه السنة، عن واقع مخيف، وهو شح كبير في المياه، إذ تراوحت سعة حقينة أغلب سدود المملكة ما بين 20 في المائة و30، ما ولد نظرة تشاؤمية، وصلت إلى حد الحديث عن قراراتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة