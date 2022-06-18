ملف الصباح
خطـط إنقـاذ لتفـادي الأسـوأ
محطات لتحلية مياه البحر وسدود جديدة ونقل مياه من أحواض إلى أخرى كشف الجفاف الذي ضرب المغرب هذه السنة، عن واقع مخيف، وهو شح كبير في المياه، إذ تراوحت سعة حقينة أغلب سدود المملكة ما بين 20 في المائة و30، ما ولد نظرة تشاؤمية، وصلت إلى حد الحديث عن قراراتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا