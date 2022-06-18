حوادث
شرطـي ضمـن عصابـة كوكاييـن
معلومات استخباراتية فضحت محاولته رفقة جانحين خفر الشحنة وأبحاث لإيقاف جميع المتورطين وضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، حدا لأنشطة إجرامية، لشرطي اختار دخول عالم الإجرام بالانتماء إلى عصابة لتهريب وترويج مخدر «الكوكايين»، من أجل تحقيق الاغتناء السريع. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف شرطيأكمل القراءة »
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