حوادث
موثق وبرلماني مهددان بعشر سنوات سجنا
المتهم زور وكالة لتمكين “السياسي” من الاستيلاء على حقوق أشقائه يمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بعد غد (الاثنين)، برلماني وموثق، تورطا في التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية. وتعد أول جلسة لمحاكمة المتهمين بعد مسار طويل من التقاضي، قبل أن يتم الطعن في قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة، لتصدرأكمل القراءة »
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