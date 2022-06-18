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حوادث

موثق وبرلماني مهددان بعشر سنوات سجنا

منذ دقيقة واحدة
المتهم زور وكالة لتمكين “السياسي” من الاستيلاء على حقوق أشقائه يمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بعد غد (الاثنين)، برلماني وموثق، تورطا في التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية. وتعد أول جلسة لمحاكمة المتهمين بعد مسار طويل من التقاضي، قبل أن يتم الطعن في قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة، لتصدرأكمل القراءة »


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