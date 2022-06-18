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استخبارات إسبانيا: المغرب لا يتجسس

منذ 3 دقائق
(FILES) In this file photo taken on August 28, 2016, a woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, in Herzliya, near Tel Aviv. - An Israeli firm accused of supplying "Pegasus" spyware to governments has been linked to a list of 50,000 smartphone numbers, including those of activists, journalists, business executives and politicians around the world, according to reports Sunday. (Photo by JACK GUEZ / AFP)
تقرير للجهاز الأمني يورط موالين لـ “كابرانات” الجزائر وينصف الرباط تغير موقف مدريد من نزاع الصحراء سببه “أخطاء” استقبال زعيم “بوليساريو” فند تقرير لمركز الاستخبارات الإسبانية، قيام المغرب بالتجسس على مسؤولين إسبان، منهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات كاذبة، عكس ما كان يروج له موالون لـأكمل القراءة »


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