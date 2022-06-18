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استخبارات إسبانيا: المغرب لا يتجسس
تقرير للجهاز الأمني يورط موالين لـ “كابرانات” الجزائر وينصف الرباط تغير موقف مدريد من نزاع الصحراء سببه “أخطاء” استقبال زعيم “بوليساريو” فند تقرير لمركز الاستخبارات الإسبانية، قيام المغرب بالتجسس على مسؤولين إسبان، منهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات كاذبة، عكس ما كان يروج له موالون لـأكمل القراءة »
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