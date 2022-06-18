اذاعة وتلفزيون
“الهاكا” تعلن برمجيتها المعلوماتية
نظمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في الآونة الأخيرة بمقرها بالرباط، ورشة عمل لتقديم النسخة الجديدة من برمجيتها المعلوماتية لرصد وتتبع البرامج السمعية البصرية. وعرف هذا اللقاء مشاركة المسؤولين المكلفين بتتبع البرامج في هيآت التقنين بإحدى عشرة دولة. وتم تطوير هذه البرمجية المعلوماتية، بفضل الخبرة الداخلية للهيأة العليا، وأودعت براءةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا