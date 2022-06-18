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اذاعة وتلفزيون

مستقبل المهن الفنية في منعطف خطير

منذ 10 دقائق
نقابات تكشف اختلالات قانونية في لقاء مع ممثلي الضمان الاجتماعي عقدت مجموعة من الهيآت المهنية الفنية اجتماعا، سطرت فيه برنامجا نضاليا دفاعا عن حقوق الفنانين ومستقبل المهن الفنية، مؤكدة أنه يعيش منعطفا خطيرا بالنظر إلى وضعية الأجير بالنسبة إلى فناني وتقنيي وإداريي العروض الفنية. وضم الاجتماع ذاته النقابة المغربية لمهنييأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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