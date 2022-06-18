ملف الصباح
شهادات
تفاقم الوضع أكد إبراهيم زوزو فلاح من منطقة بولعوان، أن المواطنين يعانون ندرة المياه، سواء تعلق الأمر بمياه الشرب أو مياه السقي، إذ عمدت الجماعة القروية إلى حرمان فئة عريضة من السكان من عملية ربط المنازل بالماء، التي استفادوا منها منذ 1974 بظهير ملكي، والتي كانت مخصصة لسقي المواشي والنظافة.أكمل القراءة »
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