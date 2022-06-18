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وطنية

فساد صفقات على مكتب المنصوري

منذ 6 دقائق
رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب يفجرها والوزيرة تدونها فجر هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، بحضور الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، فضيحة مدوية في بيت مؤسسة «العمران»، التي يرأسها بدر الكانوني، منذ أزيد من 10 سنوات، عندما كان يتحدث عن الطريقة الغامضة في إبرام الصفقات. وقال لمهاجري، الذي دونت الوزيرةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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