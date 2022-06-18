fbpx
وطنية

تقلب الأسواق يربك الحكومة

منذ 5 دقائق
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب وخارجه معروفة، ومرتبطة بسياق دولي يتسم بالحرب الروسية الأوكرانية، ويوما بعد يوم يتأكد «اللايقين حول تقلب الأسواق وأسعار المواد الاستهلاكية خاصة المواد الطاقية». وأوضح بايتاس، في مؤتمر صحافي رعاه عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمسأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة