وطنية
تقلب الأسواق يربك الحكومة
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب وخارجه معروفة، ومرتبطة بسياق دولي يتسم بالحرب الروسية الأوكرانية، ويوما بعد يوم يتأكد «اللايقين حول تقلب الأسواق وأسعار المواد الاستهلاكية خاصة المواد الطاقية». وأوضح بايتاس، في مؤتمر صحافي رعاه عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمسأكمل القراءة »
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