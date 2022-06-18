fbpx
ملف الصباح

المدن الكبرى على حافة الأزمة

منذ دقيقة واحدة
حلول بديلة لإنقاذ البيضاء ومراكش ووجدة وأكادير لعل 2022 أكثر المواسم، التي اقتنع فيها المغاربة، مواطنين ومسؤولين، بأن المغرب ينتمي إلى جغرافية صحراوية، وأن مناطق قليلة في المساحة الإجمالية للمغرب، من تتميز بوفرة المياه ووجود غابات، خاصة في أقصى شمال المملكة، لكن جل المناطق الأخرى صحراوية، وتعاني مشاكل حقيقية معأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة