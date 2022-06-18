ملف الصباح
المدن الكبرى على حافة الأزمة
حلول بديلة لإنقاذ البيضاء ومراكش ووجدة وأكادير لعل 2022 أكثر المواسم، التي اقتنع فيها المغاربة، مواطنين ومسؤولين، بأن المغرب ينتمي إلى جغرافية صحراوية، وأن مناطق قليلة في المساحة الإجمالية للمغرب، من تتميز بوفرة المياه ووجود غابات، خاصة في أقصى شمال المملكة، لكن جل المناطق الأخرى صحراوية، وتعاني مشاكل حقيقية معأكمل القراءة »
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