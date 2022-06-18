الرياضة
جمع الرجاء… إجماع وانتظارات
ساعة كانت كافية لانتخاب البدراوي وجمع ثان في 5 يوليوز لأول مرة منذ سنوات، لم يدم جمع الرجاء الرياضي سوى ساعة من الزمن، أول أمس (الخميس)، في أحد فنادق البيضاء، إذ انتخب خلاله عزيز البدراوي، رئيسا للفريق الأخضر، بالإجماع. وحضر للجمع الذي كان بنقطة وحيدة في جدول الأعمال، 95 منخرطا،أكمل القراءة »
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