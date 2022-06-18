وطنية
المغرب في منزلة إستراتيجية لإسبانيا
وزير داخلية مدريد وصف المملكة بـ “الجار الموثوق به بشكل تام” والتعاون بين البلدين بـ “الشامل” لم يتردد فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، أمس (الجمعة)، في وصف المغرب بـ «الجار الإستراتيجي والموثوق به بشكل تام»، مؤكدا البعد الشامل للتعاون بين البلدين وتقاسم مدريد مع الرباط مصالح مشتركة. وأكد غرانديأكمل القراءة »
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