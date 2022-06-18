الرياضة
إغلاق ملعب الفوسفاط أمام الزوار
قررت اللجنة الأمنية بخريبكة، عدم السماح لجماهير الفرق الزائرة من الولوج إلى مدرجات ملعب الفوسفاط بخريبكة إلى نهاية الموسم الجاري، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة سريع وادي زم والرجاء الرياضي، التي جرت في 15 ماي الماضي. وأصدر سريع وادي زم بلاغا أكد فيه أنه بعد اجتماع اللجنة الأمنية بخريبكة،أكمل القراءة »
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