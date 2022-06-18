الرياضة
5000 تذكرة لمباراة آسفي والجيش
طرحت اللجنة التنظيمية بأولمبيك آسفي، 5000 تذكرة مخصصة لمباراة فريقها أمام الجيش الملكي، انطلاقا من أمس (الجمعة)، وتستمر العملية إلى حدود اليوم (السبت). ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن عملية البيع مقسمة إلى شطرين، الأول عبر البوابة الإلكترونية، والثاني في شبابيك ملعب المسيرة الخضراء، إذ تتراوح أثمنة التذاكر بين عشرةأكمل القراءة »
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