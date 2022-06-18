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“نتفليكس” تطلق “ساندمان”
كشفت منصة “نتفليكس” عن عدد من الصور الجديدة للمسلسل الجديد “The Sandman” (ساندمان)، الذي من المقرر أن يتكون من 10 حلقات، تصل مدتها إلى ساعة، وسيبث في خامس غشت المقبل. ويحكي المسلسل الجديد عن كائن خارق، يتم أسره بشكل غير متوقع لأكثر من قرن من الزمان، وبالتالي يتحتم عليه السفرأكمل القراءة »
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