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“نتفليكس” تطلق “ساندمان”

منذ 47 ثانية
The Sandman. (L to R) Jenna Coleman as Johanna, Tom Sturridge as Dream in episode 103 of The Sandman. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022
كشفت منصة “نتفليكس” عن عدد من الصور الجديدة للمسلسل الجديد “The Sandman” (ساندمان)، الذي من المقرر أن يتكون من 10 حلقات، تصل مدتها إلى ساعة، وسيبث في خامس غشت المقبل. ويحكي المسلسل الجديد عن كائن خارق، يتم أسره بشكل غير متوقع لأكثر من قرن من الزمان، وبالتالي يتحتم عليه السفرأكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية


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