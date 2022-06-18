ملف الصباح
الإستراتيجية… حبر على ورق
الحكومات السابقة فشلت في تحقيق الأهداف وتعثر تعبئة ملايير الأمتار المكعبة يتوفر المغرب، منذ 2009، على الإستراتيجية الوطنية للماء، يمكن أن نقول عنها دون تردد إنها واحدة من أفشل البرامج الحكومية في السنوات الأخيرة، بشهادة وزير التجهيز والماء الذي قدم، قبل أشهر، حصيلة سوداء عنها. وكان مخططا، ضمن هذه الإستراتيجيةأكمل القراءة »
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