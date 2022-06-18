ملف الصباح
أفيـلال: زراعـات أنهكـت الفرشـة المائيـة
كاتبة الدولة السابقة تشرح لـ »الصباح» أسباب ندرة المياه وسبل معالجة الاختلالات كشفت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة السابقة في قطاع الماء، عن حقائق مهمة، تخص خارطة طريق السياسة المائية، وكيف السبيل لمعالجة الاختلالات، مؤكدة أنها حققت، في عهدها، نتائج «مشرفة» لفائدة القطاع نفسه. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار:أكمل القراءة »
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