fbpx
الأولى

كتيبة الحكم “سيئ” لإعدام متعة “الديربي”

منذ 12 دقيقة
أخطاء “قاتلة” وشائعات و”فار” فاقد للوعي لتشويه صورة المغرب رياضيا استعان رضوان جيد، حكم مباراة فريقي الرجاء والوداد الرياضيين، بكتيبته الخاصة “لإعدام” متعة كرة القدم، وتفنن في الإساءة للمنتوج “الكروي”، فبصم على نكسة مست صورة النهضة “الكروية”. في كل مباريات كرة القدم، تجد منتصرا أو منهزما، إلا في المغرب، حيثأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 12 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة