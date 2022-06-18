الأولى
كتيبة الحكم “سيئ” لإعدام متعة “الديربي”
أخطاء “قاتلة” وشائعات و”فار” فاقد للوعي لتشويه صورة المغرب رياضيا استعان رضوان جيد، حكم مباراة فريقي الرجاء والوداد الرياضيين، بكتيبته الخاصة “لإعدام” متعة كرة القدم، وتفنن في الإساءة للمنتوج “الكروي”، فبصم على نكسة مست صورة النهضة “الكروية”. في كل مباريات كرة القدم، تجد منتصرا أو منهزما، إلا في المغرب، حيثأكمل القراءة »
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