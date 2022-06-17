الصباح الفني
سامية أحمد: “كيندير معاه”
تستعد الفنانة سامية أحمد لإطلاق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “كيندير معاه”، التي تعتبر ثمرة تعاون فني بينها وبين الفنان والملحن محمد الزيات. وتؤدي سامية أحمد “كيندير معاه” من كلمات وألحان محمد الزيات، الذي سبق أن تعاون مع مجموعة من ألمع نجوم الأغنية المغربية، كما قدم أغانيه الخاصة. وأكدت سامية أحمدأكمل القراءة »
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