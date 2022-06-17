حوادث
الدرك يطيح بعصابة السيوف
تضم عشرة أفراد يستعملون العنف في سرقة الضحايا قبل اعتقالهم وحجز أسلحة بيضاء ملطخة بالدماء فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار بوعزة، أخيرا، عصابة إجرامية خطيرة، روعت الضحايا وشكلت رعبا جثم على قلوب سكان المنطقة ومدينة الرحمة وعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث،أكمل القراءة »
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