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حوادث

20 سنة لمضرم نار بأزمور

منذ دقيقة واحدة
أشعلها بمنزل عائلته وفي أكوام التبن باستعمال قنينة غاز قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة عازب وحكمت عليه ب 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية إضرام النار عمدا. وجاء إيقافه الجاني من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكةأكمل القراءة »


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