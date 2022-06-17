حوادث
20 سنة لمضرم نار بأزمور
أشعلها بمنزل عائلته وفي أكوام التبن باستعمال قنينة غاز قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة عازب وحكمت عليه ب 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية إضرام النار عمدا. وجاء إيقافه الجاني من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكةأكمل القراءة »
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