حوادث
الخيانة تطيح بأستاذة ومفتشها
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت، أستاذة للتعليم الابتدائي ومفتش تربوي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، الثلاثاء الماضي، من أجل الخيانة الزوجية، وذلك على خلفية ضبطهما في حالة تلبس في منزل يعود للمفتش التربوي، بعد شكاية تقدم بها زوج الأستاذة الذي ظل يترصد زوجته، لشكوك خامرته بأنهاأكمل القراءة »
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