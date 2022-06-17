حوادث
أمن المرور بالجديدة … إعادة الانتشار
الإستراتيجية الجديدة تتوخى تغطية شاملة وضبطا أكثر لمخالفات السير تميز حضور أمن المرور بالمجال الحضري للجديدة منذ مدة طويلة، بضعف في تغطية أهم شرايين السير والجولان، ما كان من عوامل تسيب كبير من طرف مستعمليها، وخاصة أصحاب الدراجات النارية، وهو الأمر الذي كان مسؤولا عن رفع معدل المخالفات وحوادث سيرأكمل القراءة »
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