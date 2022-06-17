الرياضة
فتحي: التدريب ممنوع دون بطاقة مهنية
مسؤول الإدارة التقنية قال إن المغرب أصبح رائدا في تكوين المدربين كشف فتحي جمال، مدير التكوين بالإدارة التقنية الوطنية، أن البطاقة المهنية للمدربين أصبحت إلزامية، ومن دونها لا يمكن للمدرب مزاولة مهامه. وتطرق فتحي جمال في ندوة صحافية أول أمس (الأربعاء)، للمعايير المعتمدة في الحصول على البطاقة، معلنا تقديم الطلباتأكمل القراءة »
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