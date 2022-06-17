الرياضة
الوداد يدخل الميركاتو
شكل لجنة للانتداب وفتح ملف فلوح من جديد ويدرس التعاقد مع مهاجمين شكل الوداد الرياضي لجنة تقنية لدراسة الانتدابات المرتقبة، في انتظار رفع عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بهذا الخصوص. وذكر مصدر مطلع أن الوداد يدرس هذا العملية عن كثب، استعدادا لاستحقاقات الموسم المقبل، ووضع في مفكرته العديد منأكمل القراءة »
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