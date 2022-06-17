fbpx
الرياضة

الوداد يدخل الميركاتو

منذ 5 دقائق
شكل لجنة للانتداب وفتح ملف فلوح من جديد ويدرس التعاقد مع مهاجمين شكل الوداد الرياضي لجنة تقنية لدراسة الانتدابات المرتقبة، في انتظار رفع عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بهذا الخصوص. وذكر مصدر مطلع أن الوداد يدرس هذا العملية عن كثب، استعدادا لاستحقاقات الموسم المقبل، ووضع في مفكرته العديد منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة