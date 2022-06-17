حوادث
إيقاف مروجي كوكايين بالناظور
أفادت مصادر ” الصباح “، سقوط ثلاثة أفراد، مساء الثلاثاء الماضي، ينشطون ضمن شبكة متخصصة في ترويج المخدرات بالناظور، كما تم حجز كميات هامة من هذه الممنوعات بحوزتهم، كانت معدة للبيع. وأضاف المصدر ذاته، أن فرقة مكافحة العصابات بالناظور، نصبت كمينا لـ 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 سنةأكمل القراءة »
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