وطنية
شبح التوقف يهدد موانئ الصيد
انهيار بعض المصايد وتفاقم المعيقات أمام عجز المسؤولين عن التحرك أطلق مهنيون بقطاع الصيد البحري صافرات إنذار بشأن ما وصلت إليه الأوضاع من ترد خطير على جميع المستويات، ما ينذر بوقوع كارثة، إذا لم تتدخل الجهات المعنية لإنقاذ الموقف. ووصف مهنيون حالة قطاع الصيد البحري، في الآونة الأخيرة، بالخطيرة والقنبلةأكمل القراءة »
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