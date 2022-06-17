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وطنية

شبح التوقف يهدد موانئ الصيد

منذ دقيقتين
Fishing Trawler
انهيار بعض المصايد وتفاقم المعيقات أمام عجز المسؤولين عن التحرك أطلق مهنيون بقطاع الصيد البحري صافرات إنذار بشأن ما وصلت إليه الأوضاع من ترد خطير على جميع المستويات، ما ينذر بوقوع كارثة، إذا لم تتدخل الجهات المعنية لإنقاذ الموقف. ووصف مهنيون حالة قطاع الصيد البحري، في الآونة الأخيرة، بالخطيرة والقنبلةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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