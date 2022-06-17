الرياضة
الفتح يعمق متاعب طنجة
أهدر اتحاد طنجة فرصة الابتعاد عن الضغط، بعدما فرض عليه ضيفه الفتح الرياضي التعادل في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الأربعاء)، بالملعب الكبير بطنجة لحساب الدورة 25 من البطولة الاحترافية للقسم الوطني الأول. وتأثر اتحاد طنجة ببعض الغيابات على مستوى خط الهجوم، خاصة أحمد حمودان بسبب الإصابة، وأكسيل مايي،أكمل القراءة »
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