الصباح الفني
سهرة طربية بالبيضاء
يحتضن المركب الثقافي أنفا بالبيضاء، مساء اليوم (الجمعة) ابتداء من الثامنة، سهرة طربية لمناسبة اليوم العالمي للفن، بمشاركة المطرب سعيد نور والمطربة كريمة العلوي والمطرب محسن اللطفاوي. السهرة التي تنظمها جمعية “رشاقة” تحييها فرقة “الزمن الجميل” برئاسة المايسترو محسن خنوس، وسيتم فيها استعادة ريبرتوار الأغنية العربية من خلال رموزها الكبار.أكمل القراءة »
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