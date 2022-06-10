fbpx
وطنية

كورونا‭ ‬يستأسد‭ ‬من‭ ‬جديد

منذ 17 ثانية
‭ ‬ارتفاع‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بكورونا ‭(‬أرشيف‭)‬
تسجيل‭ ‬900‭ ‬حالة‭ ‬جديدة‭ ‬والحكومة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬للكمامة‭ ‬ عاد‭ ‬كورونا‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لإرباك‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الانتشار‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المواطنين،‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬وخاصة‭ ‬بالمدن‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬بدورها‭ ‬بوفود‭ ‬السياح‭ ‬المتوافدين‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬وعودة‭ ‬الجماهير‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬مدرجات‭ ‬الملاعب،‭ ‬ناهيك‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة