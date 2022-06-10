وطنية
كورونا يستأسد من جديد
تسجيل 900 حالة جديدة والحكومة تدعو إلى العودة للكمامة عاد كورونا من جديد لإرباك فصل الصيف، بعد أن تمكن من الانتشار من جديد في صفوف المواطنين، في الأيام الأخيرة وخاصة بالمدن الكبرى، التي تأثرت بدورها بوفود السياح المتوافدين عليها من دول أخرى، وعودة الجماهير بقوة إلى مدرجات الملاعب، ناهيكأكمل القراءة »
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