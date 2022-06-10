الصباح الفني
معن في ضيافة “ليالي الشعر”
أحيت الفنانة نبيلة معن، الثلاثاء الماضي، حفلا فنيا ضمن تظاهرة “ليالي الشعر والموسيقى” المنظمة في إطار فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب. واختارت معن في حفل احتضنته قاعة “رباط الفتح” أن تؤدي أغاني من توقيعها وأخرى من ريبرتوار الأغنية العربية، التي نالت استحسان الحضور. وتخللت الفقرات الموسيقيةأكمل القراءة »
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