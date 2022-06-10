fbpx
الصباح الفني

معن‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ “‬ليالي‭ ‬الشعر‭”‬

منذ 8 ثواني
نبيلة معن (خاص)
أحيت‭ ‬الفنانة‭ ‬نبيلة‭ ‬معن،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬ضمن‭ ‬تظاهرة‭ “‬ليالي‭ ‬الشعر‭ ‬والموسيقى‭” ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭.‬ واختارت‭ ‬معن‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬احتضنته‭ ‬قاعة‭ “‬رباط‭ ‬الفتح‭” ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬أغاني‭ ‬من‭ ‬توقيعها‭ ‬وأخرى‭ ‬من‭ ‬ريبرتوار‭ ‬الأغنية‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬استحسان‭ ‬الحضور‭.‬ وتخللت‭ ‬الفقرات‭ ‬الموسيقية‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة