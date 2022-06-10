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وطنية

وهبي‭ ‬يعين‭ ‬قاضيا‭ ‬كاتبا‭ ‬عاما‭ ‬بالنيابة

منذ دقيقة واحدة
عين‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬القاضي‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬مياد،‭ ‬كاتبا‭ ‬عاما‭ ‬بالنيابة‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل،‭ ‬خلفا‭ ‬لعبد‭ ‬الإله‭ ‬لحكيم‭ ‬بناني،‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬مصدر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لـ‭ “‬الصباح‭”.‬ ولم‭ ‬يفصح‭ ‬وهبي‭ ‬لمقربين‭ ‬منه،‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيدافع‭ ‬عن‭ ‬مياد،‭ ‬لتعيينه‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬أحد‭أكمل القراءة »


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