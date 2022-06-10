وطنية
وهبي يعين قاضيا كاتبا عاما بالنيابة
عين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القاضي عبد الرحيم مياد، كاتبا عاما بالنيابة لوزارة العدل، خلفا لعبد الإله لحكيم بناني، المقال من منصبه بقرار من الوزير، وفق ما أكده مصدر من وزارة العدل لـ “الصباح”. ولم يفصح وهبي لمقربين منه، ما إذا كان سيدافع عن مياد، لتعيينه رسميا في أحدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا