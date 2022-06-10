التورابي: أريد المنافسة على الألقاب قال إنه عاش تجربة احتراف حقيقية باتحاد تواركة قال المدافع يوسف الترابي إنه عاش تجارب احترافية حقيقية داخل المغرب، آخرها عندما وقع في كشوفات اتحاد تواركة الصاعد إلى القسم الأول هذا الموسم. وكشف التورابي في حوار أجراه مع «الصباح»، أنه تذوق طعم كرة القدم الاحترافية،أكمل القراءة »
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