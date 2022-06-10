اذاعة وتلفزيون
الوالي يحتفل بعيد ميلاد ابنته
تقاسم الممثل هشام الوالي مع متتبعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” احتفاله بعيد ميلاد ابنته، التي نشر بعض الصور رفقتها وعلق قائلا “اليوم عيد ميلاد ملاكي التي لن أجد لحبها مثيلا، لن أتحدث عنها كثيرا، ولو تحدثت عنها من البداية لن أجد نهاية لحديثي، كل عام وأنت بخير كل عام وأنتأكمل القراءة »
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