وطنية
المحاكم المالية في امتحان البرلمان
نبه أعضاء مجلس النواب إلى أهمية استثمار المقاربة الجديدة للمحاكم المالية للمساهمة في تنزيل الأهداف التنموية، وتدارك النواقص والاختلالات في منظومات التدبير وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة والشفافية واحترام القانون في استعمال المال العام لخدمة الصالح العام. وأكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريح ل “الصباح”أكمل القراءة »
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