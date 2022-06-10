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الرياضة

السوالم يواجه برشيد وديا

منذ 35 ثانية
يختتم شباب السوالم مبارياته الودية، بمواجهة يوسفية برشيد، اليوم (الجمعة)، قبل أيام قليلة عن استئناف منافسات بطولة القسم الأول. وتشكل المواجهة فرصة مهمة للمدرب زكرياء عبوب، من أجل وضع آخر اللمسات، والوقوف على جاهزية اللاعبين، قبل استقبال سريع وادي زم، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 25 من البطولة. وخاض شبابأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية


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