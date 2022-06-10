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الرياضة

أطلس تيمحضيت ينتقد عصبة فاس

منذ دقيقة واحدة
صب أطلس تيمحضيت لكرة القدم النسوية، غضبه على عصبة فاس مكناس، بسبب برمجتها لمباراة السد النهائية المؤهلة للبطولة الجهوية، من أجل الصعود للقسم الوطني الثاني، الأحد المقبل، أمام جمعية الرجاء الإسماعيلي، بالمركب الشرفي بمكناس، معقل الرجاء، بدلا من مدينة محايدة، عكس مباراتي نصف النهائي اللتين برمجتا بفاس وأزرو. وأصدرت إدارة أطلسأكمل القراءة »


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