الرياضة
أطلس تيمحضيت ينتقد عصبة فاس
صب أطلس تيمحضيت لكرة القدم النسوية، غضبه على عصبة فاس مكناس، بسبب برمجتها لمباراة السد النهائية المؤهلة للبطولة الجهوية، من أجل الصعود للقسم الوطني الثاني، الأحد المقبل، أمام جمعية الرجاء الإسماعيلي، بالمركب الشرفي بمكناس، معقل الرجاء، بدلا من مدينة محايدة، عكس مباراتي نصف النهائي اللتين برمجتا بفاس وأزرو. وأصدرت إدارة أطلسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا