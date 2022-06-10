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الصباح الفني

الشاب خالد يفقد والدته

منذ 28 ثانية
تقاسم الفنان الجزائري الشاب خالد فاجعة وفاة والدته الحاجة خديجة، الثلاثاء الماضي، ، إثر تعرضها لأزمة قلبية بمدينة وهران الجزائرية. وحرصت مجموعة من أصدقاء الشاب خالد من الوسط الفني على نعي الراحلة وتقديم واجب العزاء، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر حميد الداودي، عبر حائط حسابه الفايسبوكي، رسالةأكمل القراءة »


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منذ 28 ثانية


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