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الرياضة

مودريتش يواصل المسير

منذ 24 ثانية
واصل الكرواتي لوكا مودريتش، مسيرته مع ريال مدريد، بتجديد عقده إلى غاية نهاية يونيو المقبل. وأعلن الريال عن الخبر، الذي كان منتظرا، بما أن الطرفين أعلنا عن رغبتهما في تجديد العقد، بعد المستوى الرائع الذي يقدمه الكرواتي، رغم كبر سنه. ويبلغ مودريتش من العمر 36 سنة، إذ ساهم بشكل كبيرأكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية


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