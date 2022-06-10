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ربورتاج

سيدي‭ ‬واسمين‭… ‬سلطان‭ ‬ركراكة‭ ‬المنسي

منذ 28 ثانية
المواسم‭ ‬الربيعية‭ ‬بإقليم‭ ‬الصويرة‭ ‬تعيد‭ ‬إنتاج‭ ‬التدين‭ ‬الشعبي سيارات مركونة على حافة الجبل أطباق الكسكس في طريقها إلى الخيمة جانب من الموسم تتواصل‭ ‬بإقليم‭ ‬الصويرة‭ ‬فعاليات‭ ‬المواسم‭ ‬الربيعية‭ ‬لطائفة‭ ‬ركراكة‭ ‬المعروفة‭ ‬محليا‭ ‬ب‭”‬الدور‭”‬،‭ ‬وتمتد‭ ‬هذه‭ ‬المواسم‭ ‬طيلة‭ ‬44‭ ‬يوما‭ ‬تتخللها‭ ‬طقوس‭ ‬وممارسات‭ ‬دينية‭ ‬تصوفية‭ ‬وتعبدية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬احتفالات‭ ‬شعبية‭ ‬عبر‭أكمل القراءة »


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