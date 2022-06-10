ربورتاج
سيدي واسمين… سلطان ركراكة المنسي
المواسم الربيعية بإقليم الصويرة تعيد إنتاج التدين الشعبي سيارات مركونة على حافة الجبل أطباق الكسكس في طريقها إلى الخيمة جانب من الموسم تتواصل بإقليم الصويرة فعاليات المواسم الربيعية لطائفة ركراكة المعروفة محليا ب”الدور”، وتمتد هذه المواسم طيلة 44 يوما تتخللها طقوس وممارسات دينية تصوفية وتعبدية، إضافة إلى احتفالات شعبية عبرأكمل القراءة »
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