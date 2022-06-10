الرياضة
صراع محتدم على نونيز
بات الأوروغواياني داروين نونيز، لاعب بنفيكا، محط صراع محتدم بين ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. وتبحث هذه الفرق عن انتداب داروين، الذي قدم مستوى رائعا هذا الموسم، ويلعب مهاجما، إذ يقيم بنفيكا ثمنه ب 100 مليون أورو. ويبلغ نونيز من العمر 22 سنة، إذ تلقى تكوينه في بينارول الأوروغواياني،أكمل القراءة »
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