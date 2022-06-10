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الرياضة

البدراوي مرشح وحيد

منذ 22 ثانية
نهاية الآجال دون تقديم أي ملف آخر والانتدابات وإنهاء النزاعات من أولوياته بات ملف ترشيح عزيز البدراوي الوحيد الموضوع لدى إدارة الرجاء الرياضي، لرئاسة الفريق، خلال الجمع الانتخابي، المقرر الخميس المقبل. وانتهت المهلة المخصصة لوضع الترشيحات، أول أمس (الأربعاء)، إذ تراجع عدد كبير من الراغبين في رئاسة الرجاء، بعدما تبينأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية


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