الرياضة
خيسوس بين الريال وأرسنال
بات البرازيلي غابرييل خيسوس أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن مانشستر سيتي، رغم أهميته في تشكيلة الفريق الإنجليزي، بطل «البريمير ليغ» أخيرا. وأعلن خيسوس رغبته في الرحيل، رغم اعتماد بيب غوراديولا عليه، إذ يرغب في اللعب أساسيا في كل المباريات. وتقدم أرسنال وريال مدريد من أجل انتدابه، في وقتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا