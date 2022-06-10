الرياضة
المغرب ينتزع حفل الكرة الذهبية
كورونا وراء إلغاء الجامعة لندوة خاليلوزيتش أكد مصدر جامعي أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم طلبت من المغرب تنظيم حفل تسليم الكرة الذهبية، على هامش كأس إفريقيا النسوية التي تقام ببلادنا في يوليوز المقبل. وكشف المصدر ذاته «احتضان هذا الحفل نجاح آخر للمغرب، يؤكد تفوقه في مجال التنظيم على جل المستويات”.أكمل القراءة »
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