الرياضة
ليفربول يقيد ماني
رفض ليفربول عرضين من بايرن ميونيخ، من أجل انتداب السنغالي ساديو ماني، الذي ينتهي عقده مع «الريدز» نهاية يونيو 2023. ورفض ليفربول العرض الأول الذي وصل إلى 30 مليون أورو، ورفض الثاني الذي تجاوز 35 مليون أورو، وطالب مديره الرياضي جوليان وارد ب 50 مليون أورو، لقبول النادي فتح النقاشأكمل القراءة »
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