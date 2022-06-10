الرياضة
الجيش والفتح يتبرآن من حدراف
الفريقان نفيا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب تبرأ الجيش الملكي والفتح الرياضي من تصريحات زكريا حدراف، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، بخصوص رغبة الفريقين في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي الجيش الملكي نفوا نيتهم التعاقد مع حدراف، وأنهم لم يقدموا أي عرض له في هذاأكمل القراءة »
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