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الصباح الفني

قالوا

منذ 14 ثانية
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كل‭ ‬يترك‭ ‬أثره،‭ ‬فاترك‭ ‬أثرا‭ ‬جميلا‭”‬ بهاوي كتب‭ ‬الفنان‭ ‬زهير‭ ‬بهاوي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬أي‭ ‬جمال‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬ينافس‭ ‬جمال‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬تحب‭”.‬ الركراكي كتب‭ ‬الفنان‭ ‬فريد‭ ‬الركراكي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭أكمل القراءة »


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