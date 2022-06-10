الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة على صفحتها بفيسبوك جاء فيها “كل يترك أثره، فاترك أثرا جميلا” بهاوي كتب الفنان زهير بهاوي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “أي جمال في الطبيعة يستطيع أن ينافس جمال المرأة التي تحب”. الركراكي كتب الفنان فريد الركراكي تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا