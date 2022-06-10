الرياضة
لوكاكو يريد إنتر
عبر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، عن رغبته القوية في الرحيل عن تشيلسي، والعودة لإنتر ميلان، خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وقال لوكاكو إنه لم يتأقلم مع الأجواء في لندن، وإن علاقته بلاعبي إنتر والجماهير ظلت قوية، ويرغب الآن في تصحيح الخطأ الذي اقترفه بالانتقال لتشيلسي الصيف الماضي. ويحاول الدولي البلجيكي، إقناعأكمل القراءة »
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