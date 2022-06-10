الرياضة
رسالة رياضية: منافسات
توقفت بطولة القسم الأول شهرا تقريبا، بسبب التزام الوداد ونهضة بركان بالمنافسات الإفريقية، والمنتخب الوطني بفترة التوقف الدولية، المخصصة لإجراء معسكرات ومباريات للمنتخبات. هذه التوقفات الاضطرارية تعد من أبرز الإكراهات التي تواجه تسيير البطولة، لكنها لا تكفي لتبرير كل هذا الاضطراب في برمجة المباريات كل موسم. كما أن كل الدورياتأكمل القراءة »
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