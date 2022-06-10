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الرياضة

رونالدو يقود بلد الوليد لـ “الليغا”

منذ 5 دقائق
قاد الأسطورة البرازيلي رونالدو، فريقه بلد الوليد الإسباني للدوري الأول «الليغا»، بعد موسم رائع، حقق فيه الصعود المنتظر. ويملك رونالدو النادي منذ فترة، إذ وعد بإعادته إلى الأضواء، وهو ما تحقق أخيرا، بصعوده ل»الليغا»، في انتظار تأكيد تطوره خلال السنوات المقبلة. وحضر رونالدو تجمعا جماهيريا وسط بلد الوليد، حضره عشراتأكمل القراءة »


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